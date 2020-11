Hertha-Trainer Labbadia lobt Union vor Hauptstadt-Derby

Berlin (SID) - Für Trainer Bruno Labbadia von Hertha BSC ist der starke Saisonstart von Stadtrivale Union Berlin nicht nur durch Star-Neuzugang Max Kruse zu erklären. "Sie haben definitiv einen guten Start hingelegt. Max ist sicher ein Garant dafür, aber ich glaube, es wäre zu einfach, das nur auf Max zu schieben, der ein guter Spieler ist", sagte Labbadia vor dem Hauptstadt-Derby am Freitag (20.30 Uhr/DAZN): "Es ist die Summe von vielem."

Hertha steht derweil lediglich auf Platz 13. Einen Favoriten sieht Labbadia dennoch nicht. "Für mich gibt es in einem Derby nie so wirklich einen Favoriten. Von den Punkten her könnte man sagen, es ist Union, aber es ist ein Derby."