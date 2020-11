Schumacher-Konkurrenten werden weniger: Ilott steigt nicht auf

Die Beförderung von Mick Schumacher (21) in die Formel 1 rückt immer näher.

Köln (SID) - Die Beförderung von Mick Schumacher (21) in die Formel 1 rückt immer näher. Am Montag teilte sein Konkurrent Callum Ilott (Großbritannien) bei Twitter mit, dass er im kommenden Jahr nicht in der Königsklasse fahren werde. Dies sei ihm schon "vor einigen Wochen" mitgeteilt worden.