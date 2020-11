Michael van Gerwen setzt Ausrufezeichen vor Darts-WM

Die Reaktion von Mervyn King sprach Bände. Der unterlegene Finalist lächelte irritiert, schüttelte ein wenig verständnislos den Kopf, so als wolle er fragen: 'Was ist los mit dir?'

Van Gerwen reagiert heftig auf Sieg bei WM-Generalprobe

In seinem emotionalen Ausbruch spiegelten sich die Kritik an ihm und die Erfolglosigkeit der vergangenen Monate wider. Seit den UK Open im März hat MvG keinen Major-Titel mehr gewonnen – zwei in einem Jahr bedeuten seine geringste Ausbeute seit 2013.

Der Weltranglistenerste leistete sich unerwartet viele Niederlagen, zeigte schlechte Spiele, wechselte sein Material, verzichtete bisweilen sogar auf seine sonst so knallharten Kampfansagen. Ein ums andere Mal schritt er konsterniert von der Bühne, anstatt eine Trophäe in die Höhe zu recken.

Van Gerwen bereit für PDC-WM

In Green-Machine-Manier pflügte der 31-Jährige durchs Turnier, spielte einen Weltklasse-Average nach dem anderen - inklusive vier Highfinishes im Endspiel -, überstand auch knifflige Situationen. Auch seine Körpersprache und die Selbstverständlichkeit, mit der er am Oche agierte, erinnerten an den van Gerwen, der seinem Gegner nicht ein Leg überlassen will.