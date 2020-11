"Es ist an der Zeit": Bölk ruft Medaillenspiele als EM-Ziel aus

Emily Bölk will es ins Halbfinale schaffen © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Rückraumspielerin Emily Bölk hat vor dem Abflug der deutschen Nationalmannschaft zur Handball-EM in Dänemark die Medaillenspiele als Ziel ausgerufen.

Hamburg (SID) - Rückraumspielerin Emily Bölk (22) hat vor dem Abflug der deutschen Nationalmannschaft zur Handball-EM in Dänemark die Medaillenspiele als Ziel ausgerufen. "Bei drei der letzten vier Großturniere sind wir mit einem Tor am Halbfinale vorbeigeschlittert. Das reicht uns langsam, das kann ich für die gesamte Mannschaft sagen", sagte Bölk dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Es ist wirklich an der Zeit, dass wir diese Hürde jetzt nehmen und den Schritt ins Halbfinale schaffen."