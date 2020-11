EM-Qualifikation Bundestrainerin Voss-Tecklenburg heizt bei DFB-Team Kampf um Nummer eins an

"Wenn Almuth Schult in alter Stärke zurückkommt, haben wir vier Torhüterinnen mit großer Qualität und großem Mehrwert, von daher wird es spannend", sagte Voss-Tecklenburg vor dem finalen Qualifikationsspiel in Irland zum Jahresabschluss (SPORT1 zeigt das Spiel am Dienstag ab 17.55 Uhr LIVE im Free-TV und im Stream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App).