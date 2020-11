"Im Namen Maradonas": Napoli siegt in Sondertrikots gegen die Roma

Die Gala-Vorstellung der SSC Neapel in der Serie A gegen die AS Rom in den Diego-Maradona-Sondertrikots begeisterte die italienischen Gazetten.

Köln (SID) - Die Gala-Vorstellung der SSC Neapel in der italienischen Serie A gegen die AS Rom (4:0) in den Diego-Maradona-Sondertrikots begeisterte die italienischen Gazetten. "Im Namen Maradonas: Mit dem 'argentinischen' Trikot tanzt Napoli einen Tango und beschert der Stadt am Vesuv eine Riesenfreude nach den Trauertagen um Maradona. Maradona ist allgegenwärtig im Stadion, das seinen Namen anstelle des Heiligen Paulus tragen soll", kommentierte die Gazzetta dello Sport.