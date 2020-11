Romain Grosjean mit Horror-Unfall in F1: Marion Grosjean bedankt sich

Besonders seine Frau und seine Kinder erlebten am Sonntag aber bange Momente. Grosjeans Bolide war in der ersten Runde des Großen Preises von Bahrain mit mehr als 220 km/h in eine Leitplanke eingeschlagen, der Wagen wurde in zwei Teile zerrissen und brannte lichterloh (SERVICE: Fahrerwertung).