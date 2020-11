Anzeige

Haas-Teamchef Steiner: "Für mich wird Romain am Sonntag fahren" Haas-Boss glaubt an Grosjean-Start

Nach Horror-Crash: Grosjean meldet sich aus dem Krankenhaus

Haas-Teamchef Günther Steiner geht davon aus, dass der schwer verunglückte Formel-1-Pilot Romain Grosjean beim nächsten Rennen wieder im Cockpit sitzen wird.

Haas-Teamchef Günther Steiner besucht seinen bei einem Horrorunfall mit leichten Verletzungen davongekommenen Piloten Romain Grosjean am Montag im Krankenhaus - und will dabei mit dem Franzosen auch über einen Start beim vorletzten Formel-1-Saisonrennen am kommenden Sonntag sprechen.

"Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe mit ihm telefoniert", sagte Steiner am späten Sonntagabend bei einer virtuellen Medienrunde in Bahrain. "Romain war gut gelaunt, wir haben sogar ein paar Witze gemacht. Er ist glücklich. Er hatte gerade mit seiner Familie telefoniert", berichtete der 55-Jährige.

Grosjeans Bolide war in der ersten Runde des Großen Preises von Bahrain mit mehr als 220 km/h in eine Leitplanke eingeschlagen, der Wagen wurde in zwei Teile zerrissen und brannte lichterloh. Der 34-jährige Grosjean konnte sich wie durch ein Wunder nach 27 Sekunden im Feuer aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, er kam mit Verbrennungen an beiden Händen davon.

Auf jeden Fall mit zwei Fahrern am Start

Steiner will im Rennen am kommenden Sonntag auf einem anderen Streckenlayout in Sakhir wie gewohnt mit zwei Rennwagen an den Start gehen. "Wir haben genug Teile, um ein Auto wieder aufzubauen. Über den Rest muss ich am Montag mit Romain sprechen. Für mich wird Romain fahren, aber wir müssen abwarten, wie das Urteil der Ärzte in den nächsten Tagen ausfallen wird und ob er es will. Es ist seine Entscheidung, ich werde mich nicht einmischen", sagte Steiner.

Grosjeans Vertrag bei Haas läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert, dies steht seit Mitte Oktober fest. Grosjean fuhr seit dem Formel-1-Einstieg von Haas im Jahr 2016 für den US-Rennstall, bei dem Formel-2-Spitzenreiter Mick Schumacher 2021 unterkommen könnte.

Steiner ließ keinen Zweifel daran, dass nicht zuletzt der Cockpitschutz Halo seinem Fahrer das Leben gerettet hat: "Ich war am Anfang dagegen. Aber es ist gut, dass darauf gedrängt wurde, ihn zur Pflicht zu machen. Es braucht immer ein bisschen Glück, aber es wurde auch viel geforscht, um die Autos sicherer zu machen."