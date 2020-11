Vierschanzentournee: Auch in Oberstdorf keine Zuschauer

Die Vierschanzentournee der Skispringer findet erstmals in ihrer 68-jährigen Geschichte vor leeren Rängen statt. Am Montag gab auch das Organisationskomitee für das Auftaktspringen in Oberstdorf bekannt, dass am 28. und 29. Dezember keine Fans zugelassen sein werden. Oberstdorf hatte ursprünglich mit 2500 Zuschauern pro Veranstaltungstag geplant. Bereits vor Wochen hatten auch Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ihren Verzicht auf Zuschauer bekannt gegeben.