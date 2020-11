Anzeige

Champions League: Atlético Madrid - FC Bayern, Wettquoten mit TIpico Atlético - FCB: Attraktive Wetten

undefined © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

SPORT1

Der FC Bayern tritt zum Topspiel des fünften Spieltags der Gruppenphase der Champions League bei Atlético Madrid an. SPORT1 fasst die Tipico-Quoten zusammen.

Der Triple-Sieger ist in der Champions League schon wieder auf Kurs.

Der FC Bayern hat nach vier Gruppenspielen bereits sicher das Achtelfinale erreicht - und zwar als Gruppensieger. Am fünften Spieltag steht für die Münchner allerdings ein schweres Spiel bei Atlético Madrid an, für das es noch um eine Menge geht. (Champions League: Atlético Madrid - FC Bayern am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) Die Colchoneros haben nach vier Spielen fünf Punkte auf dem Konto und müssen um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. (Service: TABELLEN der Champions League)

Anzeige

SPORT1 und Tipico Sportwetten blicken auf die Top-Partie des 5. Spieltags in der Champions League voraus. In der Königsklasse warten einige heiße Tipps. Neukunden können dabei sogar von einem attraktiven Bonus profitieren! (Stand der Quoten: 30. November, 11.00 Uhr)

Im Hinspiel konnte der Titelverteidiger einen 4:0-Kantersieg gegen Atlético feiern. Eines steht nun vor dem Topspiel in der spanischen Hauptstadt fest: Es wird wohl sehr lange keine so hohe Quote mehr auf einen Sieg der Bayern geben.

Die Quote für einen Auswärtssieg der Bayern beträgt 3,10. Bei einem Einsatz von 10 Euro beträgt die Auszahlung also 31 Euro, falls der deutsche Rekordmeister einen Sieg landen kann. Es ist die höchste Quote auf einen Bayern-Sieg seit Februar 2019 als der FCB beim FC Liverpool zu Gast war.

Wer an einen Sieg von Atlético glaubt, der kann eine Quote von 2,05 wahrnehmen, für ein Remis gibt es eine 4,00.

Die hohe Quote der Bayern dürfte auf die Verletzungssorgen und das sichere Weiterkommen zurückzuführen sein. Dennoch könnte sie für einige Tipper enorm attraktiv sein.

Übrigens: Von den sieben Duellen, die es bislang zwischen dem FC Bayern und Atlético Madrid gab, endete lediglich eines Remis. Die Münchner fuhren vier Siege ein, Atlético deren zwei. Jetzt hier wetten!

Der FC Bayern konnte die letzten beiden Spiele gegen Atlético gewinnen

Anzeige

Das Hinspiel in der Allianz Arena bot vier Tore. Wird es in Madrid ähnlich torreich?

Gut möglich, denn beide Teams zeigen sich in dieser Spielzeit treffsicher. In der Bundesliga haben die Bayern bereits 28 Tore geschossen, in der Champions League satte 15. Atlético kommt auf 18 Treffer in der spanischen Liga und vier in der Königsklasse. Diese Zahlen machen eine Über-Tore-Wette attraktiv, die Quote für Über 2,5 Tore steht bei 1,60. Bei Über 3,5 Toren kann sogar die Quote von 2,40 mitgenommen werden.

Atlético gilt schon seit Jahren als eines der besten Teams, wenn es um die Defensive geht. Allerdings haben die Madrilenen bereits sieben Tore in vier CL-Gruppenspielen kassiert. In der Liga in neun Partien allerdings nur zwei. Der FC Bayern hat in der Königsklasse bislang besser verteidigt und nur drei Gegentore hinnehmen müssen.

In den direkten Duellen gegen Atlético haben die Münchner bereits 12 Tore erzielt und nur vier kassiert. Wer daher von einem Bayern-Sieg zu Null ausgeht - wie es im Hinspiel der Fall war - der wird von Tipico Sportwetten mit einer Quote von 6,00 belohnt. Hier wetten!

Drei Partien zwischen den beiden Teams sind bisher mit einem 1:0 ausgegangen (einmal für die Bayern und einmal für Atlético). Bei einem Ergebnistipp 1:0 können enorm hohe Quoten wahrgenommen werden. Auf einen 1:0-Sieg von Atlético liegt diese bei 9,00 bei einem 1:0-Erfolg der Münchner sogar bei 13,00.

Wenn in einem direkten Duell nur ein Tor gefallen ist, dann wurde dieses immer im ersten Durchgang erzielt. Daher verspricht auch eine Wette des Formats Halbzeit/Endstand Erfolg. Im falle eines Heimsieges bietet diese Wettart eine Quote von 3,00 - bei einem Auswärtserfolg liegt diese bei 5,20.

Auch ein Tipp auf "Wer gewinnt die erste Halbzeit" ist denkbar. Hierbei kann bei einem Tipp auf Atlético das 2,55-fache des Einsatzes abkassiert werden. Bei einem Tipp auf die Bayern sogar das 3,8-fache. Hier wetten!

Anzeige

Die starke Form der Bayern hat nach dem Triumph in der Champions League keinen Abbruch erlebt. Daher drängt sich die Frage auf, ob die Münchner den Henkelpott verteidigen können.

Bei Tipico Sportwetten ist der deutsche Rekordmeister der Favorit auf den Titel in der Königsklasse. Wer die Bayern als erneuten Titelträger sieht, der kann mit einer Quote von 3,70 dennoch ordentlich abkassieren.

Wer an Manchester City glaubt, dem wird eine Quote von 5,30 angeboten, für einen Erfolg des FC Liverpool wird das Siebenfache ausgezahlt. Für einen Außenseitertipp auf Atlético als Titelträger wird die Quote von 20,00 angeboten.

Ein Titel für Borussia Dortmund wird mit der Quote von 18,00 belohnt und bei einem Henkelpott für RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach winkt die Quote von 60,00. Hier auf Saisonwetten in der Champions League tippen.

Tipico Sportwetten bietet auch eine ganze Reihe an Specials bezüglich des FC Bayern an. Beispielsweise kann auf einen erneuten Gewinn des Triples gesetzt werden - Quote: 8,00. Hier wetten.

Bayerns Torjäger Robert Lewandowski steht aktuell bei drei Treffern in dieser CL-Saison. Dortmunds Shootingstar Erling Haaland hat bereits doppelt so oft getroffen. Doch welcher Knipser steht am ende der Spielzeit ganz oben auf der Torschützenliste?