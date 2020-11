Van Gerwen beendet Durststrecke und gewinnt Players Championship Finals

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat offenbar rechtzeitig zur Darts-WM in London zu alter Stärke zurückgefunden.

Köln (SID) - Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat offenbar rechtzeitig zur Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) zu alter Stärke zurückgefunden. Der Niederländer gewann in Coventry durch ein knappes 11:10 im Finale gegen den Engländer Mervyn King die Players Championship Finals und feierte damit die perfekte Generalprobe für das wichtigste Turnier des Jahres.

Für den 31-Jährigen war es der erste Major-Triumph seit März. "Ich bin stolz auf mich", sagte van Gerwen: "Ich habe hart dafür gearbeitet. So stark zurückzukommen, bedeutet mir viel." Der einzige deutsche Starter Gabriel Clemens (Saarwellingen) war in der zweiten Runde am Engländer Ian White gescheitert.