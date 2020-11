NFL: Jeremy Chinn von den Panthers mit zwei Touchdowns in 10 Sekunden

Was für ein Auftritt von Jeremy Chinn.

Chinn-Touchdowns reichen Panthers nicht

Kurze Zeit später, im nächsten Play der Vikings verlor Running Back Dalvin Cook den Ball, Chinn sagte erneut danke und rannte 28 Yards für Touchdown Nummer zwei. So machte er aus einem 7-10 in Windeseile ein 21-10 für die Panthers.

Laut Elias Sports Bureau ist Chinn erst der dritte Spieler der NFL-Geschichte, der zwei Touchdowns in einem Spiel nach Fumble erzielte.

Patriots feiern Krimi-Sieg

Die New England Patriots haben in der NFL ihre leisen Playoff-Hoffnungen am Leben gehalten.