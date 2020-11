Formel 1: Romain Grosjean meldet sich nach Horror-Unfall in Bahrain zu Wort

"Hallo zusammen. Ich wollte nur sagen, dass ich okay bin. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten", erklärte der 34 Jahre alte Haas-Pilot in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Grosjean war kurz nach dem Start des Rennes mit seinem Boliden in die Leitplanke gekracht. Daraufhin zerbrach dieser in zwei Teile und fing sofort Feuer. Erst nach rund 30 Sekunden stieg der Franzose aus dem brennenden Fahrzeug.