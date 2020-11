Keine Brüche, Verbrennungen an den Händen: Grosjean bleibt über Nacht im Krankenhaus

Sakhir (SID) - Der französische Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat seinen Horrorcrash beim Großen Preis von Bahrain ohne Brüche überstanden. Das gab der Haas-Rennstall am Sonntagabend bekannt. Der 34-Jährige werde "die Nacht im Krankenhaus verbringen, um die Verbrennungen an beiden Handrücken zu behandeln", die er bei seinem Unfall in der ersten Runde erlitt.