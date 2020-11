Senegals WM-Held Papa Bouba Diop mit 42 Jahren verstorben

Der große Favorit um Superstar Zinedine Zidane schied schon in der Vorrunde aus, Senegal erreichte bei seiner ersten WM-Teilnahme das Viertelfinale. "Ruhe in Frieden, Papa Boupa Diop. Wir werden uns immer an dieses Siegtor im Eröffnungsspiel der WM erinnern", schrieb Bayern-Star Jérôme Boateng am Abend via Twitter.