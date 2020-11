Steffen Freund entschuldigt sich für Bentaleb-Aussage im Doppelpass

Vernichtendes Urteil für S04: "Lügen sich in die eigene Tasche"

Freund erntet Kritik für Bentaleb-Aussagen

Freund hatte sich in der Sendung zu den Suspendierungen von Nabil Bentaleb und Amine Harit geäußert .

Für diese Aussagen bekam Freund in den sozialen Medien mächtig Gegenwind. "Niemand ärgert sich darüber mehr als ich, dass ich mich in der Livesendung Doppelpass leider so missverständlich ausgedrückt habe. Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen", erklärte Freund einige Stunden nach der Sendung.