Formel 1: Romain Grosjean nach Feuer-Unfall zum Driver of the Day gewählt

Horror-Crash in der Formel 1

Dieser Titel gebührt eigentlich seinen Schutzengeln, die beim Rennen in Bahrain auf ihn aufgepasst haben.

Der Franzose war dabei bereits kurz nach dem Start nach einem Horror-Unfall ausgeschieden, bei dem sein Haas in zwei Teile gerissen wurde und sofort in Flammen aufgegangen war.

Steiner erklärt Unfall von Grosjean

Wie durch ein Wunder überstand der 34-Jährige den Unfall ohne größere Verletzungen. Haas bestätigte zunächst kleinere Verbrennungen an Händen und Füßen bei Grosjean, der für weitere Untersuchungen per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sky berichtete zudem von zwei Zehenbrüchen.