Formel 1: Hamilton gewinnt in Bahrain - Grosjean übersteht Horrorcrash

Grosjean hatte bei seinem Unfall in der ersten Runde großes Glück. Nach einem heftigen Einschlag in die Leitplanke war der Bolide in zwei Teile gerissen und brannte lichterloh. Der 34-Jährige konnte sich aus eigener Kraft befreien und kam nach ersten Diagnosen mit leichten Verbrennungen an den Händen und Knöcheln davon.