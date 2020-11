Leverkusen verpasst Sprung auf Platz zwei - Siegesserie reißt gegen Hertha

Bayer Leverkusen hat den Sprung auf Platz zwei in der Fußball-Bundesliga verpasst.

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen hat den Sprung auf Platz zwei in der Fußball-Bundesliga verpasst. Beim 0:0 gegen Hertha BSC riss bei der Werkself die Serie von fünf Siegen im Oberhaus. Trotzdem bleibt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz auch nach neun Spieltagen ungeschlagen.

Durch den Punkt zog Leverkusen vorbei an Borussia Dortmund auf Rang drei, das am Samstag überraschend 1:2 gegen den 1. FC Köln verloren hatte. Die ambitionierte Hertha bleibt 13. und hinkt ihren eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Die beste Chance zum Bayer-Siegtreffer vergab Lars Bender in der Nachspielzeit (90.2).