Boxen: Mike Tyson erfreut nach seinem Kampf gegen Roy Jones jr.

Tyson will öfter für Charity-Zwecke kämpfen

Solche Events für den guten Zweck will er aber in Zukunft wieder machen. "Was ich im Ring tue, ist nicht nur für mich ein Geschenk. Vorher ging es um mich, um heiße Frauen, Flugzeuge und Autos. Das reicht mir aber nicht mehr", sagte Tyson. Auch auf den schnellen K.o., der in der Profikarriere immer das Ziel war, kommt es ihm nicht mehr an: "Ich wollte über die Runden gehen. Mir geht es jetzt ums Durchhalten."