Maradona-Tod: Beamte durchsuchen Haus des Hausarztes

Nach dem Tod von Diego Maradona haben Polizeibeamte das Haus seines früheren Leibarztes Leopoldo Luque in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires durchsucht. Die Staatsanwaltschaft will offenbar die Frage klären, ob der Arzt seiner Fürsorgepflicht nachgekommen ist. Das berichten mehrere internationale Medien.

Zuvor hatten Maradonas Töchter Dalma und Giannina am Samstag Erklärungen abgegeben und hinterfragt, ob die Medikamente, die ihr Vater erhielt, angemessen gewesen sein.

Noch ist unklar, ob Luque als Zeuge oder Beschuldigter gilt. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass er in dieser Phase der Untersuchung wegen eines Verbrechens angeklagt wird.

Krankenschwester lügt wegen Untersuchung

Zuletzt hatte Maradonas Krankenschwester zugegeben, hinsichtlich Maradonas Zustand nach einer Untersuchung am frühen Samstagmorgen gelogen zu haben.

Maradonas Anwalt Matías Morla hatte nur zwei Tage nach Maradonas Tod mit Anschuldigungen für Aufsehen gesorgt. In einer späteren Erklärung kritisierte Morla unter anderem die langsame Reaktion der Notfallhilfe. "Es ist unerklärlich, dass mein Freund zwölf Stunden lang keine Aufmerksamkeit oder Kontrolle durch das dafür zuständige Personal erhalten hat", sagte Morla.

Darüber hinaus bezeichnete er die Tatsache, dass der Krankenwagen eine halbe Stunde brauchte, um das Haus in der privaten Nachbarschaft in Tigre zu erreichen, als "kriminelle Idiotie".

Später wurde berichtet, dass der erste Krankenwagen elf Minuten gebraucht habe, um das private San Andres-Anwesen in der Nähe von Buenos Aires zu erreichen, in das Maradona nach dem Verlassen des Krankenhauses am 11. November gezogen war.