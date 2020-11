Tschechiens Skispringer nach positivem Test nicht am Start

Kuusamo (SID) - Der tschechische Skispringer Filip Sakala ist vor dem zweiten Einzelwettbewerb im finnischen Kuusamo positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Team Tschechiens mit vier Springern trat darauf am Sonntag nicht mehr an. Sakala war nach eigenen Angaben bereits im Sommer an Corona erkrankt gewesen.