Sprint: Öberg gewinnt, Hammerschmidt Neunte, Herrmann enttäuscht

Hanna Öberg gewinnt den Sprint in Finnland © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Biathletin Denise Herrmann hat beim Weltcup in Kontiolahti beim Sprint über 7,5 km die erhoffte Spitzenplatzierung deutlich verpasst.

München (SID) - Biathletin Denise Herrmann hat beim Weltcup in Kontiolahti beim Sprint über 7,5 km die erhoffte Spitzenplatzierung deutlich verpasst. Die 31-Jährige, die im Einzel am Samstag noch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt war, musste sich nach drei Schießfehlern mit einem enttäuschenden Rang 38 zufriedengeben.