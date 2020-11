VfB: Didavi fällt weiter aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss auch am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf Spielmacher Daniel Didavi verzichten.

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss auch am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf Spielmacher Daniel Didavi verzichten. Der 30-Jährige hat sich einen Faserriss in der Hüftmuskulatur zugezogen. Didavi hatte schon beim 1:3 (1:2) am Samstag gegen Bayern München passen müssen.