Formel 1: Mick Schumacher auf Titelkurs - Rivale Callum Illot geht leer aus

Für Mick Schumacher rückt der Titel in der Formel 2 immer näher. Am Sonntag erkämpft sich im Sprintrennen wichtige Punkte. Sein Titelrivale riskiert zu viel.

Schumacher am Samstag mit Raketenstart

Beide Rivalen hielten sich zunächst in diesem Bereich, Schumacher wurde bald in intensive Duelle mit Nikita Masepin verwickelt - ausgerechnet mit dem Russen also, der im kommenden Jahr Schumachers Teamkollege beim Haas-Rennstall in der Formel 1 werden soll. Der Aufstieg des Deutschen ist aber noch immer nicht offiziell.