DFB-Comeback von Max Kruse? Union-Trainer Urs Fischer würde sich freuen

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin hält eine Rückkehr von Max Kruse in die Nationalmannschaft nicht für völlig unmöglich.

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin hält eine Rückkehr von Offensivmann Max Kruse in die Nationalmannschaft nicht für völlig unmöglich. "Man soll niemals nie sagen", sagte er am Sonntag: "Aber er ist schon auch eine lange Zeit weg gewesen. Ich glaube, am Schluss geht es über Leistung. Wenn Jogi Löw die Meinung hat, ihn aufzubieten, wird er das entsprechend machen."