Liverpool nur 1:1 - Klopp im Zwist mit TV-Reporter

Brighton (SID) - Jürgen Klopp ist bekannt dafür, dass er in TV-Interviews schon mal die Kontroverse sucht. So auch am Samstag nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) von Englands Fußballmeister FC Liverpool bei Brighton & Hove Albion. Den Ausgleich per Foulelfmeter durch den früheren Ingolstädter Pascal Groß kassierten die Reds erst in der Nachspielzeit (90.+3).