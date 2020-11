Youtuber Jake Paul knockt Ex-NBA-Star Nate Robinson aus

Ein amerikanischer Youtuber feiert auf der Undercard von Tyson vs. Jones gegen einen dreimaligen NBA-Dunk-Champion einen klaren Sieg.

Der 23-Jährige triumphierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Vorprogramm von Tyson vs. Jones gegen Ex-NBA-Star Nate Robinson.

"The Problem Child", wie Paul aufgrund seiner zahlreichen Eskapaden genannt wird, siegte per Knockout in Runde zwei.