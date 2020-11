DFB: Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw sorgt für Streit

Die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw soll am Freitag entschieden werden. Vorab gibt es angeblich Dissonanzen in der Spitze des DFB.

Dies sorgt nach einem Bericht der Bild am Sonntag für Unmut im DFB-Präsidium. "Die Entscheidung über den Bundestrainer liegt in der Verantwortung des Präsidiums, nicht des Präsidialausschusses. Solch ein Vorgehen gehört sich nicht und beschädigt auch den Bundestrainer, denn es dauert zu lange und ist indifferent", wird ein namentlich nicht genanntes Präsidiumsmitglied zitiert.

Bierhoff gibt Löw Rückendeckung

Löw muss das 0:6 in der Nations League in Spanien begründen und Perspektiven mit Blick auf die EM im kommenden Jahr aufzeigen. Insbesondere Bierhoff muss Löw den Rücken stärken. Im SPORT1-Interview vor dem Debakel von Sevilla sagte Bierhoff: "Ich bin der Überzeugung, dass er der beste Bundestrainer ist, den wir haben können. Er hat sein Können in all den Jahren gezeigt und wir wissen, was wir an ihm haben. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist."