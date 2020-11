Serie A: Tristesse bei Juventus Turin ohne Cristiano Ronaldo

Für die italienischen Gazetten war der Fall klar: "No Ronaldo, no Party: CR7 fehlt und Juve merkt es. Wenn Juve Ronaldo braucht, um einen Aufsteiger zu besiegen, ist die Situation alles andere als heiter", urteilte die Gazzetta dello Sport nach dem 1:1 (1:1) von Fußball-Rekordmeister Juventus Turin beim Provinzklub Benevento Calcio.

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo war im Hinblick auf die Champions League in der kommenden Woche geschont worden. Alvaro Morata (21.) hatte den Abonnementmeister in Führung gebracht, Gaetano Letizia (45.+3) markierte das 1:1. Es war das vierte Remis in den letzten sechs Serie-A-Spielen.