Basketball-Ikone Bryant ab 2021 in Hall of Fame

Kobe Bryant wird 2021 in die Hall of Fame aufgenommen © AFP/GETTYIMAGES/SID/Brandon Bell

SID

Berlin (SID) - Die in diesem Jahr verstorbene Basketball-Ikone Kobe Bryant wird in die Hall of Fame der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgenommen. Dies teilte die Liga am Samstag mit. Im Mai 2021 soll Bryant bei der Zeremonie in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts zusammen mit anderen Superstars wie Tim Duncan und Kevin Garnett in die Ruhmeshalle eingeführt werden. Bryant war Ende Januar bei einem Helikopterunfall im Alter von 41 Jahren ums Leben gekommen.