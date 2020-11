NFL: Denver Broncos fehlen mit Lock, Rypien und Bortles alle Quarterbacks

Weder Drew Lock noch Brett Rypien oder Blake Bortles stehen dem Team am Sonntag im Heimspiel gegen die New Orleans Saints (22.05 Uhr) zur Verfügung. ( Spielplan und Ergebnisse der NFL )

Wie ESPN am Samstag berichtete, will Denver dennoch zur Partie antreten. Der Meldung zufolge soll Jeff Driskel, weiterer Quarterback der Broncos, der bereits am Donnerstag positiv auf COVID-19 getestet worden war, die Kontaktperson des Trios sein.