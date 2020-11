Boxen: Mike Tyson bei Comeback mit Unentschieden gegen Roy Jones Jr.

Mike Tyson gelingt bei seinem Comeback ein Unentschieden. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister geht über acht Runden - und kündigt einen weiteren Kampf an.

Tyson spendet 10 Millionen Dollar Einnahmen

Von 50 Kämpfen verlor Tyson in seiner schillernden Karriere nur sechs Mal und siegte 44 Mal durch K.o. Mit 20 Jahren war er jüngster Schwergewichts-Weltmeister. 1987 bis 1990 war Tyson erster WBC-/WBA- und IBF-Champion.

Tyson hatte im Jahr 2005 seinen letzten regulären Profikampf bestritten und war damals dem Iren Kevin McBride in der sechsten Runde durch technischen K.o. unterlegen gewesen. Jones Jr. war in seiner besten Zeit Weltmeister in fünf verschiedenen Gewichtsklassen, ehe er vor drei Jahren seine aktive Laufbahn beendet hatte.