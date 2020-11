Real verliert auch gegen Alaves - Hazard verletzt ausgewechselt

Real Madrid verliert im Heimspiel gegen Derpotivo Alavés. Real-Torwart Courtois hat durch einem Patzer entscheidenden Anteil an der Niederlage.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat in La Liga den nächsten Tiefschlag kassiert. Die Königlichen verloren am 11. Spieltag mit Toni Kroos in der Startelf 1:2 (0:1) gegen Deportivo Alavés und warten seit nun drei Ligaspielen auf einen Sieg.