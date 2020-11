College Football: Sarah Fuller von Vanderbilt als erste Frau in Power 5

Mit diesem Satz präsentiert sich Sarah Fuller auf ihrem Instagram-Account. Eigentlich spielt die Medizinstudentin an der Vanderbilt University Fußball.

Da in Zeiten von Corona aber beinahe alles im Bereich des Möglichen ist, stand sie an diesem Wochenende zum ersten Mal für die Vanderbilt Commodores, das Football-Team der Universität, im Kader, als es gegen die Missouri Tigers ging.

Und Fuller bekam tatsächlich die Chance, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Der Kick-Off in der zweiten Halbzeit blieb jedoch ihre einzige Aktion, da sich die Commodores mit 0:41 geschlagen geben mussten.

Es war nicht der erste Einsatz einer Frau im College Football. Bereits 1997 verwandelte Liz Heaston zwei Extrapunkte für die Willamette University in der unterklassigen NAIA.

Historischer Einsatz in einer "Power Five"

Was den Einsatz von Fuller jedoch historisch macht: Sie ist die erste Frau, die in einer der fünf besten College-Football-Ligen, den "Power Five", auf dem Feld stand.