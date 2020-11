1:4 in Gladbach: Schalke stolpert weiter sieglos durch die Liga

Mönchengladbach (SID) - Die Horror-Show nimmt einfach kein Ende: Schalke 04 stolpert auch nach dem "Großreinemachen" innerhalb der Mannschaft glück- und sieglos durch die Fußball-Bundesliga. Das 1:4 (1:2) trotz verbesserter Leistung bei Borussia Mönchengladbach war das 25. Spiel in Folge ohne Sieg, der Uraltrekord von Tasmania Berlin (31 Partien 1965/66) wackelt bedenklich.

Die Borussia, die am 17. Januar als bislang letzte Mannschaft gegen Schalke verloren hatte, lieferte derweil eine erst am Ende gelungene Generalprobe für das wichtige Champions-League-Heimspiel am Dienstag gegen Inter Mailand ab. Das Team von Trainer Marco Rose bleibt als Tabellen-Siebter daheim ungeschlagen.