Bahrain-GP mit Hamilton, Vettel, Verstappen LIVE im TV, Stream, Ticker

In Bahrain steigt der erste Nacht-GP der laufenden Saison. Lewis Hamilton startet von der Pole und ist damit für ein besonderes Mercedes-Jubiläum verantwortlich.

Licht aus, Spot an!

Beim Nachtrennen in Bahrain ( Formel 1: Großer Preis von Bahrain ab 15.10 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) kann Lewis Hamilton seine Rekordjagd fortsetzen. Mit drei Siegen aus den letzten drei Rennen könnte er mit dem Siegrekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gleichziehen. ( SERVICE: Der Rennkalender )

Die beiden Deutschen halten aktuell mit 13 Siegen in einer Saison die Bestmarke. Würde Hamilton auch in dieser Rubrik gleichziehen, könnte er seinen siebten Weltmeistertitel zusätzlich veredeln. ( Die Fahrerwertung der Formel 1 ) Vor der Kür kommt jedoch die Pflicht - und die heißt Bahrain International Circuit.

Auf dem 5,412 km langen Rundkurs muss sich der Rekordweltmeister der Angriffe von Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen erwehren. Eine Herausforderung, die Hamilton aber locker angehen will: "Ich kam hier an und wollte einfach Spaß haben. Es ist wichtig, zu genießen was man macht. Dann kann man entspannt fahren."