Rollstuhlbasketballerinnen Mannschaft des Jahrzehnts: "Das i-Tüpfelchen"

In London gewann das Team 2012 die Goldmedaille © AFP/SID/PAUL ELLIS

München (SID) - Die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen ist die Para Mannschaft des Jahrzehnts. "Diese Mannschaft hat in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich Spitzenerfolge erzielt. Viel mehr kann man kaum erreichen", sagte Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS). Dies sei "das i-Tüpfelchen auf all den Erfolgen und Medaillen", betonte Nationalspielerin Maya Lindholm.

Bereits seit 2005 gewannen die Rollstuhlbasketballerinnen bei jedem Großereignis eine Medaille und wurden in diesem Zeitraum fünf Mal Europameister. Höhepunkt waren 2012 der Paralympics-Triumph in London und die Silbermedaille vier Jahre später in Rio. Dazu kamen zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften.