Formel 1, Bahrain-GP: Toto Wolff sieht Reifen als Chancen für Red Bull

Die Reifen spielen in der Formel 1 schon immer eine wichtige Rolle. Beim Großen Preis von Bahrain ( Formel 1: Großer Preis von Bahrain am Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER ) könnten die schwarzen Gummis aber die Hauptrolle einnehmen. ( Rennkalender der Formel 1 )

Sebastian Vettel, der von Startplatz elf ins Rennen geht , ist aber noch hin und hergerissen, ob sich die Pneus zum Glücksfall oder eher schwarzen Peter entwickeln. "Die Strecke hier hat einen sehr rauen Belag, das fordert die Reifen. Im Rennen kommt es darauf an, gut mit den Reifen hauszuhalten. Wenn wir also schlau vorgehen wie ein Fuchs, dann haben wir eine gute Chance", zeigte er sich nach dem Qualifying optimistisch. ( Fahrerwertung der Formel 1 )

Vettel und Leclerc über Reifenwahl

Pirelli mit weicheren Reifen als 2019

Verstappen dominiert die Longruns

Neue Vorgaben mussten am alten Modell erfüllt werden, um die Fahrerlaubnis zu bekommen. Getestet wurden die Fahrzeuge vor der Saison gar nicht erst. Die Fahrer: unerfahren. Für Roberto Merhi und Will Stevens blieb es ein kurzes Gastspiel in der Königsklasse © Getty Images

HRT - F112 (2012): Drei Jahre versuchte sich der spanische Rennstall in der Königsklasse zu etablieren. Im letzten Jahr kamen zum Misserfolg auch einige Sicherheitsmängel an den Fahrzeugen hinzu © Getty Images

VIRGIN - VR01 (2010): "Ich bin froh, dass ich heil rausgekommen bin", sagte Timo Glock später einmal über das vollständig am Computer entwickelte Auto. In der Tat stellte das Fahrzeug für die Sportler fast schon eine Gefahr dar. Unter anderem versagte die Servolenkung. Auch brachen die Frontflügel © Imago

Hinter den Kulissen gab es immer wieder Streitereien. Medial erhielt der Rennstall sowieso keinen guten Ruf. Nach 18 Rennen war es mit der Königsklasse auch schon wieder vorbei. In der Saison darauf trat das Team mit neuem Besitzer unter dem Namen Spyker an © Imago

MIDLAND - MF16 (2006): Als Nachfolger des einstigen Formel-1-Teams Jordan orientierte sich der MF16 stark an dessen Vorgängermodell. Am Ende des Feldes lieferte sich das russische Team ein Schneckenrennen mit Super Aguri, das Midland immerhin deutlich für sich entscheiden konnte © Imago

Frust pur bei Sebastian Vettel. Der Heppenheimer und das Ferrari-Team sind in dieser Saison in Sachen WM-Titel nicht konkurrenzfähig. Mit gerade einmal 61 Punkten nach sechs Rennen ist es eine der schwächsten Saisons überhaupt der Italiener. Aber es geht noch viel schlimmer ... © Getty Images

Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin versuchte sich im Anschluss an einer Erklärung. Der Rückstand liege daran, "weil wir nicht so lange wie sonst mit dem Anpassen der Auto-Balance beschäftigt waren, aber auch, weil wir kein so extensives Longrun-Programm wie sonst gefahren sind." Allerdings musste auch er zugeben: "Wir sind ein bisschen hinten dran, was das Rennen am Sonntag angeht."