BVB: Youssoufa Moukoko feiert Heimdebüt und deutet Potenzial an

Kehl: Sollten Moukoko Ruhe geben, zu wachsen

"Wir versuchen einfach angemessen auf die Bremse zu treten, was seine Entwicklung angeht", sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, vor dem Spiel bei Sky. "Jetzt hat er ein paar Minuten gespielt und kein Tor geschossen, was völlig normal ist. Er hat sich rangekämpft, er wird in dieser Saison seine Spielzeit bekommen, aber wir sollten ihm einfach die Ruhe geben, zu wachsen, zu reifen."