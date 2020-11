Bayern mühen sich zu Rekordsieg gegen VfB

Bayern München hat vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig wieder in die Spur gefunden - zumindest ergebnismäßig.

Stuttgart (SID) - Bayern München hat vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig wieder in die Spur gefunden - zumindest ergebnismäßig. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann beim frechen Aufsteiger VfB Stuttgart 3:1 (2:1), offenbarte beim mühevollen und glanzlosen Sieg defensiv aber erneut einige Mängel.

Die Münchner distanzierten Vizemeister Borussia Dortmund, der überraschend 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Köln verlor, auf vier Zähler. Neuer Zweiter ist Leipzig nach dem 2:1 (1:0) gegen den neuen Vorletzten Arminia Bielefeld. Außerdem spielte Union Berlin in einem spektakulären Spiel gegen Eintracht Frankfurt 3:3 (2:2). Der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich zudem 1:1 (0:0).

Tanguy Coulibaly brachte das Stuttgarter Team von Trainer Pellegrino Matarazzo, der am Samstag seinen 43. Geburtstag feierte, in der 20. Minute überraschend in Führung. Kingsley Coman (20.), Torjäger Robert Lewandowski (45.+1) und Douglas Costa (88.) drehten das Spiel für die Münchner, die zuletzt gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinausgekommen waren, noch vor der Pause.