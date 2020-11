Freiburg verpasst Befreiungsschlag in Augsburg

Der kriselnde SC Freiburg hat seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und muss sich immer mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen.

Augsburg (SID) - Der kriselnde SC Freiburg hat seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und muss sich immer mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Trotz einer beherzten Leistung kam die Mannschaft von Trainer Christian Streich am neunten Spieltag beim FC Augsburg nicht über 1:1 (0:0) hinaus.

Vincenzo Grifo hatte die Freiburger mit seinem dritten Saisontor verdient in Führung gebracht (64.), doch Ruben Vargas gelang nach einem abgefälschten Schuss (80.) in der Schlussphase noch der Ausgleich. Die Breisgauer warten nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg weiter auf den erhofften Befreiungsschlag.