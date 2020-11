NBA: Dennis Schröder stellt bei Los Angeles Lakers Forderung als Starter

Und weiter: "Ein, zwei Jahre in Oklahoma Erfahrung sammeln und dann wieder von Anfang an auf dem Feld stehen – das war immer der Plan. Das habe ich mir erarbeitet. Und die Lakers wissen, was sie an mir haben. Ich gebe immer alles – ob ich in Blau oder Lila-Gelb spiele, ganz egal."

Beim Meister spielt der 27-Jährige an der Seite von Superstar LeBron James. Davon will sich Schröder aber nicht beirren lasse. "Angst habe ich nicht mehr, Druck auch nicht. Das ist nach acht Jahren in der Liga vorbei. Ich freue mich auf LeBron und die anderen, will das Team verbessern, ob in der Defensive oder Offensive", so der Braunschweiger.