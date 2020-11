Skispringen: Stefan Kraft und Michael Hayböck positiv auf Corona getestet

Die Corona-Pandemie hat Österreichs Skisprungstars schwer erwischt. Wie der nationale Skiverband am Samstag mitteilte, sind auch Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft und sein Zimmerkollege Michael Hayböck positiv auf COVID-19 getestet worden. Beide zeigten keine Symptome.

Das gesamte A-Team befindet sich in Isolation, wie beim laufenden Weltcup in Kuusamo wird der ÖSV auch am kommenden Wochenende im russischen Nischni Tagil nur mit einem B-Team antreten.