FC Liverpool: Mohamed Salah bei Rückschlag sauer auf Jürgen Klopp

Der FC Liverpool erobert in der Premier League vorübergehend die Tabellenführung, gibt den Sieg aber spät aus der Hand. Mohamed Salah ist sauer auf Jürgen Klopp.

Der FC Liverpool ist vorübergehend zurück an der Tabellenspitze der Premier League. Die Reds überholten Tottenham (Service: Die Tabelle der Premier League ).

Der Meister kam bei Brighton and Hove Albion nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Diogo Jota brachte das Team von Trainer Jürgen Klopp mit einem Solo in der 60. Minute in Führung. Der Portugiese schloss nach einem Dribbling aus 16 Metern flach ab.

Salah meckert über Auswechslung

In der Nachspielzeit glich der Ex-Ingolstädter Pascal Groß jedoch per Elfmeter aus. Zuvor hatte Andy Robertson ein Foul an Danny Welbeck begangen.