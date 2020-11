Neuer SVS-Coach Schiele verliert bei Einstand gegen Aue

Kevin Behrens (19., Foulelfmeter) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Florian Krüger (31.) gelang der Ausgleich. In der 36. Minute scheiterte wiederum Behrens per Foulelfmeter, auf den nach Videobeweis entschieden wurde, an Aues Keeper Martin Männel. Ben Zolinski (40./63.) brachte die Sachsen per Doppelschlag auf die Siegerstraße. Pascal Testroet (74.) sorgte für den Endstand.