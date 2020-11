Biathlon: Russischer Frauentrainer positiv auf Corona getestet

Im russischen Biathlon-Team gibt es am Tag des Weltcupauftakts in Kontiolahti einen weiteren Coronafall. Russlands Frauen-Cheftrainer wird positiv getestet.

Im russischen Biathlon-Team gibt es am Tag des Weltcupauftakts im finnischen Kontiolahti einen weiteren Coronafall. Wie der russische Verband mitteilte, wurde am Samstag Frauen-Cheftrainer Michail Schaschilow positiv auf COVID-19 getestet.

Schaschilow und sein negativ getesteter Co-Trainer und Zimmernachbar Mykola Zagurskyy wurden von den lokalen Behörden in Quarantäne geschickt. Das russische Team war am Samstag dennoch am Start.