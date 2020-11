Schuster über Maradona: Lattek stolperte über die Bus-Affäre

Schuster erinnert sich, dass Maradona von Anfang an Probleme mit dem deutschen Cheftrainer hatte: "Ja, Diego kam mit einer Sache nicht zurecht: Fitnesstraining. Zu der Zeit war es ja noch so, dass man vor allem in Trainingslagern in der Früh Fitness und Kraft gebolzt hat und kein Ball auf den Platz kam. Das war tödlich für Diego. Gift!" Mit Ball habe er dagegen stundenlang auf dem Platz stehen können.