Kombiniererinnen feiern in Ramsau Weltcup-Premiere

Die Frauen starten am 18. Dezember in den Weltcup der Nordischen Kombination © AFP/SID/JEFF PACHOUD

Das Warten hat ein Ende! Die nordischen Kombiniererinnen sollen Mitte Dezember ihre Weltcup-Premiere in Ramsau am Dachstein feiern.

Die nordischen Kombiniererinnen sollen ihre Weltcup-Premiere am 18. Dezember in Ramsau am Dachstein feiern. Der Weltverband FIS gab am Samstag bekannt, dass als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Rennen im estnischen Otepää (2./3. Januar) in Österreich ein Wettkampf ausgetragen werden soll.