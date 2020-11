Bundesliga: VfB Stuttgart - FC Bayern 1:3 - Lewandowski trifft

Der FC Bayern kehrt in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurück. Nach dem 1:1 aus der Vorwoche gegen Werder Bremen feiert das Team von Hansi Flick beim VfB Stuttgart einen 3:1-Sieg, offenbarte dabei aber erneut Defensivschwächen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Tanguy Coulibaly hatte die Schwaben in Führung gebracht, Kingsley Coman und Robert Lewandowski drehten noch in der ersten Hälfte die Partie. Douglas Costa sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Stuttgarter Führung aus dem Nichts

Er fügte an: "Wir haben aber genug Qualität, genug Tore zu machen. Dennoch ist es ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen."

In der 20. Minute ging Stuttgart aus dem Nichts in Führung. Silas Wamangituka flankte den Ball von der rechten Seite in den Münchner Strafraum, wo Tanguy Coulibaly vollkommen freistand. Manuel Neuer machte sich lang, kam aber nicht mehr an den Ball, der 19-Jährige Coulibaly schob den Ball ins leere Tor – sein erster Bundesliga-Treffer.